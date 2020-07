Lazio, contatti per David Silva: richiesta espressa di Inzaghi (Di martedì 28 luglio 2020) La Lazio punta David Silva. Secondo quanto riporta AS, il fantasista, svincolato dal Manchester City, è un obiettivo della società biancoceleste ed espressa richiesta dell’allenatore Simone Inzaghi. La trattativa è iniziata lunedì e secondo il quotidiano spagnolo ci sarebbe la volontà di entrambe le parti di arrivare ad un accordo. La Lazio dovrà battere la concorrenza di Shabab Al-Ahli Dubai o Al-Nasr Dubai, altri due club interessati al giocatore. Leggi su sportface

sportface2016 : #Lazio, contatti in corso per David Silva - MarcoValerioBav : La #Lazio e il #Real sono più vicini. - infoitsport : Dalla Spagna: il Barcellona sulle tracce di Immobile. Contatti avviati con il bomber, ma la Lazio non vuole cederlo - surfingcasarba : @caterin72890855 Non ti rispondo come meriti perché ho molti contatti di Napoli verso cui nutro profondo rispetto,… - LazionewsEu : Dalla Spagna: il #Barcellona sulle tracce di #Immobile. Contatti avviati con il bomber, ma la Lazio non vuole ceder… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio contatti Calciomercato Lazio, tutto su Mayoral: contatti anche con il Real, la situazione La Lazio Siamo Noi Lazio, contatti per David Silva: richiesta espressa di Inzaghi

La Lazio punta David Silva. Secondo quanto riporta AS, il fantasista, svincolato dal Manchester City, è un obiettivo della società biancoceleste ed espressa richiesta dell’allenatore Simone Inzaghi.

Coronavirus, il bollettino di oggi 27 luglio: 170 casi, 5 decessi e 147 guariti

In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l'”effetto weekend”, con una drastica diminuzione dei tamponi ...

La Lazio punta David Silva. Secondo quanto riporta AS, il fantasista, svincolato dal Manchester City, è un obiettivo della società biancoceleste ed espressa richiesta dell’allenatore Simone Inzaghi.In calo per il secondo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19 in Italia: 170 oggi, contro i 255 di ieri. Pesa però, come ogni lunedì, l'”effetto weekend”, con una drastica diminuzione dei tamponi ...