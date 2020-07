Italexit non retrocederà da obiettivo uscita Ue: TP intervista Thomas Fazi (Di martedì 28 luglio 2020) Italexit non retrocederà da obiettivo uscita Ue: TP intervista Thomas Fazi La settimana appena trascorsa si lascia alle spalle due fatti destinati a cambiare il panorama politico italiano dei prossimi anni. E sono due elementi – uno di politica interna, l’altro di politica europea – profondamente intrecciati: l’esito della trattativa europea sul Recovery fund e il bilancio Ue 2021-2027 e la nascita di un nuovo partito “sovranista”: Italexit di Gianluigi Paragone, il quale a inizio luglio ha concesso a Termometro Politico un’intervista esclusiva. Oggi abbiamo incontrato Thomas Fazi, una delle “menti” del progetto politico di Italexit, ... Leggi su termometropolitico

il_pucciarelli : La ex capo sardina romana Ogongo - il quale disse di non avere problemi ad avere gente di CasaPound in piazza con l… - paoloroversi : Senza Europa saremmo rovinati. Su #Italexit non scherzate, sarebbe un disastro. - dellorco85 : Finalmente l'Ue da un segnale di vita e l'Italia ottiene il 28% del #RecoveryFund, 209 miliardi. Pure la Meloni si… - daje_a : RT @MinutemanItaly: @bx1ale_cia Perniciosi, guarda qui il socio di Paragone, quello che possiede con lui il sito italexit. Un fottuto immig… - maarchiaar : al di là della questione politica seria, un valido motivo per non dare un briciolo di attenzione a P4r4gone e compa… -