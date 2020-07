Inter torna al secondo posto, Napoli sconfitto per 2-0 (Di martedì 28 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – L'Inter vince e si riappropria del secondo posto ad una giornata dalla fine del campionato dopo il momentaneo sorpasso dell'Atalanta. Il Napoli inciampa e resta a quota 59 punti dopo la vittoria sul Sassuolo nel precedente turno. A San Siro Conte batte Gattuso per 2-0 e lo fa grazie alle reti di D'Ambrosio e Lautaro Martinez. La terza rete stagionale del difensore nerazzurro permette all'Inter di sbloccare il risultato dopo appena undici minuti: Biraghi raccoglie un pallone dalla sinistra dopo una precedente azione offensiva e crossa al centro dell'area per D'Ambrosio che col mancino batte Meret. Al 25′ si accende il Napoli. Zielinski ci prova dalla distanza e trova la risposta a mano aperta di Handanovic. Poi è il turno di Insigne che dà ... Leggi su liberoquotidiano

