Galli Salvini | ‘Il leghista irresponsabile e non qualificato a parlare’

Il professo Massimo Galli attacca Salvini dopo il convegno 'negazionista' di ieri in Senato con Bocelli e Sgarbi. "Non titolari a parlare scientificamente". Il virologo Massimo Galli attacca Salvini dopo l'intervento di quest'ultimo in Senato al convegno 'Covid-19 in Italia, tra informazione, scienza e diritti'. Un dibattito organizzato tra gli altri dal leghista Armando Siri

