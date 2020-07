Fugge per non pagare il conto al ristorante, ma si ferisce: muore 23enne (Di martedì 28 luglio 2020) Ha cenato con due amici al ristorante, ma al momento del conto è scappato: Giuliano Bergamini, 23 anni, residente a Guidonia, nel tentativo di saltare oltre la recinzione di un locale di Tivoli, si è ferito ad una gamba. Immediata la corsa al pronto soccorso, dove i medici gli hanno diagnosticato dieci giorni di prognosi. Meno di quarantotto ore dopo, è morto per una setticemia fulminante.Sulla tragedia la procura ha aperto un’inchiesta con l’accusa di omicidio colposo. Il giovane, infatti, è deceduto al San Camillo la mattina di sabato 25 luglio. Tuttavia i familiari del ragazzo hanno presentato denuncia contro l’equipe medica dell’ospedale di Tivoli che ha visitato Giuliano, due giorni prima. Oggi sarà eseguita l’autopsia.È la sera del 23 luglio quando Giuliano, in ... Leggi su huffingtonpost

