Frosinone-Pisa 2020: formazioni e dove vederla (Di martedì 28 luglio 2020) Venerdì 31 Luglio alle ore 21:00 nello Stadio Benito Stirpe si disputerà la partita Frosinone-Pisa 2020 di Serie B. La squadra di casa ieri 27 Luglio ha perso con il Crotone, ormai è in crisi e non riesce più a reagire, continuando così rischia di perdere anche la zona playout. La squadra ospite invece ieri 27 Luglio ha vinto con l'Ascoli, e non vorrà di certo interrompere la striscia positiva, essendo anche lei è nella zona playout. Le due squadre hanno entrambe gli stessi punti in classifica, e sarà una sfida interessante per capire chi vorrà emergere per superare l'avversario.

