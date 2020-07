Franco Di Mare, Salvo Sottile lo diffida. Lui sbotta: “Non è il proprietario di Mi manda Rai tre…” (Di martedì 28 luglio 2020) È guerra a distanza tra Franco Di Mare e Salvo Sottile: il motivo La prossima stagione televisiva non è ancora iniziata ma già in molti hanno scaldato i motori. Ultimamente tra Salvo Sottile, stitico conduttore di Mi manda Rai tre, e Franco Di Mare, neo direttore della terza rete Rai non corre buon sangue. Il giornalista siciliano per anni al TG5, com’è ben noto, non ha digerito per niente la decisione dell’ex conduttore di Unomattina di non essere stato riconfermato alla conduzione del programma mattutino. Una scelta strana visto che il format otteneva degli ottimi ascolti in quella fascia oraria. Inoltre l’ex padrone di casa di Quarto Grado ha criticato aspramente la scelta di Di ... Leggi su kontrokultura

