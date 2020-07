Francesca Dall'Olio: chi è l'ex moglie di Gianluca Grignani (Di martedì 28 luglio 2020) Nel luglio 2020 è diventata ufficiale la rottura tra Gianluca Grignani e Francesca Dall'Olio dopo ben diciassette anni di matrimonio. La separazione risalirebbe a tre mesi prima, tanto che da tempo i due vivrebbero in case diverse.In realtà non sono ancora noti i motivi della separazione, arrivata in un momento in cui il cantante sta lavorando al nuovo disco e ai concerti che non si sono tenuti a causa dell'emergenza coronavirus. Gianluca Grignani e Francesca Dall'Olio si sono uniti in matrimonio nel 2003 e hanno avuto quattro figli, ovvero Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. All'ex moglie ha dedicato i brani Francy e Sei unica. 28 luglio 2020 ... Leggi su blogo

Notiziedi_it : Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio si separano dopo 17 anni: Non Dirò Il Tuo Nome contiene un messaggio nascos… - VanityFairIt : Il cantante e la fotografa, sposati dal 2003, genitori di quattro bambini, si sarebbero lasciati. - RobertaM_1965 : @apocope69 @Sarasia06 La cultura è l'apertura mentale, appunto, non dipendono dall'aver frequentato il liceo classi… - VanityFairIt : Il cantante e la fotografa, sposati dal 2003, genitori di quattro bambini, si sarebbero lasciati.… -