De Luca | “Per due mesi c’è stata unità nazionale Ora siamo tornati il pollaio di sempre”

Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è intervenuto al forum "Terzo settore e politiche di welfare" promosso dalla Fondazione Banco di Napoli e dall'Associazione Amici della Fondazione. L'occasione è stata utile a De Luca per focalizzare l'attenzione sul clima che oggi si respira nel Paese: "Nei primi due-tre mesi dell'emergenza, abbiamo visto in Italia per la prima volta un clima di unità nazionale, di consapevolezza dei problemi, di sensibilità comune. C'era forse la paura che ci obbligava a riscoprire i valori fondamentali. Per un momento ho creduto potesse reggere questo clima di solidarietà. E' bastato che si alleggerisse il problema ...

