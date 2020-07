Caso dei camici, Attilio Fontana e il silenzio sullo scudo fiscale multato dall’Anac. Il presidente della Lombardia: “Non mi dimetto” (Di martedì 28 luglio 2020) Il Caso dei camici e il suo coté sullo scudo fiscale del governatore della Lombardia, Attilio Fontana, riserva un’altra sorpresa. Il presidente leghista, che ieri in consiglio regionale ha nuovamente cambiato versione, fu multato, come rivela il Corriere della Sera, per il suo silenzio per il rientro di quei soldi dalla Svizzera. Era il 2017 e l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) inflisse una sanzione da 1000 euro per aver omesso nel 2016, da ex sindaco di Varese, l’obbligatorio stato patrimoniale nel quale sarebbero comparsi i 5 milioni di scudo fiscale nel 2015. Una sanzione non pubblica ma che ... Leggi su ilfattoquotidiano

