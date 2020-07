Campi coltivati invece che foreste: la cultura delle scimmie è a rischio (Di martedì 28 luglio 2020) La tradizione culturale dei cebi barbuti, scimmie sudamericane che usano strumenti, rischia di scomparire a causa della conversione agricola delle aree forestali. A lanciare l’allarme uno studio condotto in collaborazione tra Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr e università di Salisbury (Usa), che propone un nuovo criterio di tutela e conservazione delle specie in pericolo. La ricerca è stata pubblicata sull’International Journal of Primatology L’intelligenza dei cebi è, per molti aspetti, pari a quella degli scimpanzé, il primate evolutivamente più vicino alla specie umana. Nella Fazenda Boa Vista nel sud del Piauí, Stato del nordest del Brasile, i cebi barbuti (Sapajus libidinosus) utilizzano pesanti percussori e incudini di pietra ... Leggi su meteoweb.eu

enricaq : @Miss_S_Fletcher Le adoro?se vuoi toglierti la voglia di ortensie, azzurre soprattutto, vai alke Azzorre, le usan… - gxallavichx : ARTEMIDE: dea Vergine della caccia, del tiro con l’arco, dei boschi, dei campi coltivati e della Luna crescente; de… - prunottom : I nostri campi #bio di #pere Sono coltivati con metodo di agricoltura biologica. @prunottom #farm #italianfood… - RF86290380 : RT @AssBiodinamica: Ibrahim Abouleish racconta alla platea del congresso #biodinamica come ha trasformato 5000 ettari di Sahara in campi co… - autocostruttore : @dianacalibana @lucabattanta @WRicciardi E come lo metti in pratica un lockdown come dici tu? Gli animali, i campi… -

Ultime Notizie dalla rete : Campi coltivati Campi coltivati invece che foreste: la cultura delle scimmie è a rischio Meteo Web PRODURRE CANAPA NELLA FILIERA ALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE / PRODUCE HEMP IN THE FOOD AND AGRO INDUSTRIAL CHAIN

La produzione di canapa in Italia è stata caratterizzata negli ultimi anni da una forte crescita, in termini di superficie, da un crescente interesse da parte della trasformazione industriale in diver ...

Al via la campagna del pomodoro: a Parma si coltivano 4.238 ettari

Sono 37.071 gli ettari coltivati nel 2020 a pomodoro da industria nel bacino dell’Organizzazione interprofessionale Pomodoro da industria del Nord Italia dove stanno iniziando i primi conferimenti del ...

La produzione di canapa in Italia è stata caratterizzata negli ultimi anni da una forte crescita, in termini di superficie, da un crescente interesse da parte della trasformazione industriale in diver ...Sono 37.071 gli ettari coltivati nel 2020 a pomodoro da industria nel bacino dell’Organizzazione interprofessionale Pomodoro da industria del Nord Italia dove stanno iniziando i primi conferimenti del ...