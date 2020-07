Budelli: Morandi alla Cnn, 'pronto a tutto per restare qui' (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 28 LUG - "Sono pronto a fare tutto il possibile per rimanere qui, anche se ciò significa che dovranno trascinarmi via. Non saprei dove altro andare a vivere, né cosa fare. Questa è la ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Budelli Morandi Budelli: Morandi alla Cnn, 'pronto a tutto per restare qui' - Sardegna Agenzia ANSA Sfratto dall'isola di Budelli, la storia di Mauro Morandi finisce sulla CNN

Il Parco dell'arcipelago di La Maddalena dice che se ne deve andare, ma lui non ne ha alcuna intenzione e, anzi, rilancia: "Sono pronto a fare tutto il possibile per rimanere qui, anche se ciò signifi ...

ROMA, 28 LUG - "Sono pronto a fare tutto il possibile per rimanere qui, anche se ciò significa che dovranno trascinarmi via. Non saprei dove altro andare a vivere, né cosa fare. Questa è la mia vita.

