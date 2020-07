Bordoni: ambulanti abusivi indisturbati e commercianti regolari affossati (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – “abusivi indisturbati, regolari affossati, sit-in degli ambulanti a Montecitorio e proteste in via dei Cerchi sotto l’Assessorato al Commercio. Padri e madri di famiglia che chiedono di poter lavorare, costretti a ribadire che i trasferimenti dei banchi e delle postazioni in aree non commerciali stanno a significare la fine delle loro attivita’. Non solo il Covid-19 ha causato la sospensione dei mercati, delle fiere e delle sagre ma ne’ il Governo ne’ l’Amministrazione di Roma Capitale intendono offrire alternative o soluzioni alla categoria degli operatori su area pubblica. Basta con spostamenti, delocalizzazioni e sostegno mancato.” “Attivita’ regolari, partite iva che pagano le tasse, in alcuni casi anche titolari di ... Leggi su romadailynews

Roma – E' scontro frontale tra il capogruppo M5S del X Municipio Antonio Di Giovanni ed il consigliere comunale della Lega Davide Bordoni. Quest'ultimo si è dichiarato indignato dalla definizione dei ...

