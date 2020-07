Azzolina: “La scuola ripartirà e sarà più unita di prima” (VIDEO) (Di martedì 28 luglio 2020) L’informativa della ministra Azzolina alla Camera: “Stiamo rimettendo al centro la scuola”. ROMA – Informativa della ministra Lucia Azzolina alla Camera. La titolare del Miur, citata dall’AdnKronos, ha fatto il punto sulla ripartenza della scuola a settembre: “Si tratta di un obiettivo impegnativo – ha detto l’esponente del Governo – noi stiamo lavorando per la ripresa con spirito di servizio, ma anche un importante sforzo organizzativo …. Solo per la ripartenza di settembre, abbiamo previsto, tra risorse già stanziate e le prossime in arrivo, 2,9 miliardi …“. “La scuola sarà più unita di prima” La ministra Azzolina ha rivelato che “la ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : #Salvini: A Lampedusa sono stato giovedì, ci sarebbe dovuta andare la Azzolina: c'è una scuola che grida verogna pe… - matteosalvinimi : “Sono la persona giusta al posto giusto” (Lucia Azzolina). Brava e modesta! ???? - Open_gol : L'aveva provato la ministra Lucia Azzolina in prima persona, in diretta, per dimostrarne la comodità e tentare di s… - assaloni : RT @04Carmen20: #Azzolina “A settembre (tra poco più di un mese)la scuola riaprirà in sicurezza” “I banchi singoli erano una proposta, ma… - lam_sas : RT @roxsasso: Oggi ho ricordato alla Azzolina, che 8 milioni di famiglie aspettano risposte su riapertura scuole, a - 48 dal 1°giorno di sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina “La Scuola: in Cdm Azzolina ha chiesto 1 mld in più Affaritaliani.it