Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 27 luglio 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 27 luglio 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Il Giovane Montalbano 2 ha totalizzato 4166 spettatori, 22.64% di share; su Canale5 il film Una moglie bellissima ha avuto 1827 spettatori (9.40%). La serata musicale Battiti Live su Italia1 ha avuto 1611 spettatori (9.48%); su Rai2 la puntata di A Sud di Made in Sud si è portata a casa 786 spettatori (4.38%), mentre il film Bodyguard su Rai3 1001 spettatori (5.15%). Su Rete4 il programma Quarta Repubblica ha totalizzato 888 spettatori (5.97%), mentre su La7 la puntata di Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 314 (1.97%). Ascolti tv Access ... Leggi su ascoltitv

Il Giovane Montalbano contro Una moglie bellissima: chi ha vinto la sfida degli ascolti tv di ieri sera, lunedì 27 luglio 2020? Occhi puntati anche sulla sfida fra Made in Sud(anche se in replica con ...