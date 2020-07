5D Chess è un gioco che consente di fare scacco matto utilizzando più dimensioni (Di martedì 28 luglio 2020) Se gli scacchi normali vi hanno stufato allora questa notizia fa al caso vostro. Conor Petersen e lo studio Thunkspace hanno creato 5D Chess, ovvero "la prima variante di scacchi in assoluto con dimensioni spaziali, temporali e parallele". Sono presenti viaggi nel tempo multiverso, diramazioni ramificate, dimensioni parallele, insomma, tutto ciò che può accendere il cervello delle persone che amano gli scacchi.Le prime recensioni di Steam e YouTube hanno sostenuto che in realtà è più vicino agli scacchi 4D, poiché il gioco presenta due assi fisici e due assi temporali. Secondo un tutorial pubblicato da Thunkspace, i pezzi hanno regole specifiche su come muoversi nel tempo e nello spazio. I pedoni, ad esempio, possono solo saltare nella timeline "nella direzione in cui possono ... Leggi su eurogamer

