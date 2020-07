Xbox Series X: il controller next-gen verrà venduto prima della console? (Di lunedì 27 luglio 2020) Sappiamo già che Microsoft ha in programma un nuovo controller per Xbox Series X, che sembra simile all'ultima versione di Xbox One, ma è stato completamente ricostruito da zero con diverse nuove funzionalità. Il controller sarà anche retrocompatibile, il che significa che sarete in grado di usarlo con la vostra Xbox One.A quanto pare l'editor di Windows Central, Jez Corden ha affermato che i piani di Microsoft sono di vendere anticipatamente il controller di Xbox Series X prima dell'uscita della console. "Abbiamo visto alcune prove che Microsoft potrebbe iniziare a pubblicare i nuovi controller prima che la ... Leggi su eurogamer

