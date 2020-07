Uomini e donne, Alessandro Graziani, ecco chi è la sua nuova fidanzata (Di lunedì 27 luglio 2020) Vi ricordate di Alessandro Graziani, il corteggiatore di Giovanna Abate, che però a lui preferì Sammy Hassan (ma tra i due è già finita)? Bene, il pallavolista sembra aver già messo alle spalle la tronista di Uomini e donne. Infatti si è fidanzato. La fortunata risponde al nome di Letizia Paternoster, pistard e ciclista classe 1999, originaria del Trentino Alto Adige.Ad annunciare la novità è stata proprio la nuova coppia, pubblicando su Instagram fotografie e video. E pensare che soltanto pochi giorni si era espresso così sul ritorno da single di Giovanna e sulla possibilità di 'approfittarne':Uomini e donne, Alessandro Graziani, ecco chi è ... Leggi su blogo

robersperanza : A Brescia. In Piazza della Loggia. Per dire grazie alle donne e agli uomini del nostro Servizio Sanitario Nazionale. - matteosalvinimi : Chi sbaglia, paga: vale per tutti e anche per le Forze dell'ordine. Ma l’eventuale errore di pochi non sia la scusa… - matteosalvinimi : #Salvini: Non occorre uno scienziato per intuire che in base all'accordo c'è la cancellazione di #Quota100, che ha… - fritatalover : RT @to4sterbath: @gianluca_prato qualcuno ha detto che va bene? molto astuto portare nella discussione questa cosa giusto per rigirare la f… - ItaTvfan : Uomini e donne Ida Platano dopo Riccardo Guarnieri, ricomincia da sola,... -