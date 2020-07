Tre ricoveri e 65 tamponi positivi (Di lunedì 27 luglio 2020) Il numero di contagi dall'inizio dell'emergenza è salito a 34'477. I decessi rimangono fermi a 1'701. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Tre ricoveri e 65 tamponi positivi in Svizzera #coronavirus - Notiziedi_it : Coronavirus in Lombardia, a Bergamo zero ricoveri da un mese, a Brescia solo tre pazienti in ospedale - maldinapoli : #Coronavirus, altri tre ricoveri all’ospedale di Scafati in un solo giorno: ora sono 18 - TroianoMassimo1 : RT @AnnaMacina73: A Milano, il bluff dell'ospedale alla Fiera, costato 25 milioni e mai oltre 13 ricoveri. Si vantavano di averlo realizzat… - Notiziedi_it : Coronavirus in Lombardia, a Bergamo zero ricoveri da un mese, a Brescia solo tre pazienti in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Tre ricoveri Coronavirus, altri tre ricoveri all’ospedale di Scafati in un solo giorno: ora sono 18 Il Fatto Vesuviano Coronavirus, la curva è in calo ma serve cautela: ''Il virus circola ancora''

Superata la fase acuta della pandemia, la curva dei contagi in Italia continua a scendere in modo costante. Nonostante sia una buona notizia, la battaglia contro il coronavirus non è ancora vinta, mot ...

Covid, tre giorni di fila senza morti. E in metropolitana arrivano le multe

Milano, 27 luglio 2020 - Tre giorni consecutivi senza morti per Covid-19. Numeri incoraggianti e finora mai riscontrati in epoca pandemia. Anche ieri non si sono registrati decessi da coronavirus in L ...

Superata la fase acuta della pandemia, la curva dei contagi in Italia continua a scendere in modo costante. Nonostante sia una buona notizia, la battaglia contro il coronavirus non è ancora vinta, mot ...Milano, 27 luglio 2020 - Tre giorni consecutivi senza morti per Covid-19. Numeri incoraggianti e finora mai riscontrati in epoca pandemia. Anche ieri non si sono registrati decessi da coronavirus in L ...