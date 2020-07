Tottenham, Mourinho chiama Llorente per il bis in maglia Spurs (Di lunedì 27 luglio 2020) Potrebbe esserci un clamoroso ritorno in Premier League. José Mourinho vorrebbe riportare in terra inglese Fernando Llorente, ora al Napoli. Lo spagnolo, dopo alcune partite all'inizio dell'avventura di Carlo Ancelotti in azzurro, è completamente sparito dai radar del club partenopeo e con Gennaro Gattuso non più trovato posto. Da qui, la possibilità di un cambio di squadra nella prossima stagione.Mourinho chiama Llorentecaption id="attachment 303809" align="alignnone" width="753" Llorente (getty images)/captionStando a quanto riportato dall’edizione odierna del portale spagnolo todofichajes.com, il Tottenham sarebbe intenzionato a riportare Fernando Llorente a Londra. In modo particolare pare che iIl tecnico degli ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Tottenham, Mourinho chiama Llorente per il bis in maglia Spurs - - clalicalzi : RT @Rossonerosemper: Occhio alla finale di FA Cup. Se vince l'Arsenal possiamo trovare il Tottenham di Mourinho ai preliminari di EL, altri… - Rossonerosemper : Occhio alla finale di FA Cup. Se vince l'Arsenal possiamo trovare il Tottenham di Mourinho ai preliminari di EL, al… - sscalcionapoli1 : Dalla Spagna - Il Tottenham rivuole Llorente: Mourinho lo reputa ideale per fare il vice Kane #calciomercato - gianlucarossitv : 27.7.2020 si è chiusa anche la #PremierLeague. Qui in telecronaca differita con il tecnico Danilo Liquindoli di Cry… -