The Gunk: a quanto pare gli sviluppatori hanno scelto Xbox per il suo hardware più potente (Di lunedì 27 luglio 2020) Forse può essere sfuggito ad alcuni ma durante l'Xbox Games Showcase il team di Image & Form (creatori di Steamworld) hanno annunciato la loro nuova IP The Gunk, in arrivo nel 2021 come esclusiva Microsoft.Gli sviluppatori hanno poi spiegato il perché abbiano deciso di concedere l'esclusività del loro gioco a Microsoft, semplicemente perché in questo modo possono contare sull'hardware migliore:"Nuova IP, nuovi eroi ed un nuovo motore di gioco, abbiamo dovuto tenere tutto questo per noi da un po' di tempo ed è un sollievo poter annunciare al mondo su cosa stiamo lavorando. Ovviamente siamo molto eccitati. Ad un certo punto dello sviluppo era chiaro che The Gunk avrebbe richiesto molte risorse hardware, dovevamo ... Leggi su eurogamer

L'evento Xbox Games Showcase ha messo tanta carne al fuoco con la presentazione della linea di titoli cosiddetti first party, ossia una variegata selezione di giochi che debutteranno assieme e Xbox Se

