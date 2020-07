Szczesny regala una sigaretta a Sarri: “Te la sei meritata” (VIDEO) (Di lunedì 27 luglio 2020) Un simpatico siparietto è andato in scena durante l’intervista di Maurizio Sarri a Sky Sport, dopo la vittoria sulla Sampdoria che è valsa la vittoria del nono titolo di fila per i bianconeri. Mentre l’allenatore sta rispondendo alle domande dallo studio in zona mista, passa Wojciech Szczesny – noto fumatore – che gli passa una sigaretta e gli dice “Te la sei meritata”. La scena, che non si è vista e sentita perfettamente, è stata poi raccontata con maggiore cura da Giovanni Guardalà. #Szczesny che dà una sigaretta a #Sarri in diretta Sky #STRON9ER pic.twitter.com/woANbFckRY — 🅖🅘🅤🅢🅔🅟🅟🅔 (@JPeppp) July 26, 2020 L'articolo ... Leggi su ilnapolista

