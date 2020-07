Strade Bianche apre i cento giorni del ciclismo (Di lunedì 27 luglio 2020) Al via una stagione senza pubblico. Per Nibali, Viviani e Trentin è tempo di conferme, per Bettiol e Aru di ulteriori progressi. Leggi su quotidiano

Sarà curioso vedere una stagione di ciclismo concentrata in cento giorni: se ce l’ha fatta il calcio, può farcela anche la bici. Saranno gare vere perché resteranno negli albi d’oro: così assicura il ...

Finalmente ci siamo: in questa settimana torna il grande ciclismo dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Le due ruote saranno protagoniste in tutta Europa lungo il mese di agosto. Due, però, sono gl ...

