Sesso in spiaggia a Ravenna: 20mila euro di multa a una coppia (Di lunedì 27 luglio 2020) Hanno iniziato a fare Sesso in spiaggia, davanti ai turisti. Protagonista una coppia di bagnanti ultraquarantenni: lui (47 anni) originario del Napoletano, lei (40) del Veronese. I due sono stati fermati dalla Polizia Locale che li ha sorpresi a fare Sesso in spiaggia nell’area naturista di Lido di Dante a Ravenna, regolamentata quest’anno da ordinanza del sindaco. Il fatto è accaduto verso le ore 16,30 di ieri (26 luglio 2020) quando, alla presenza di altri bagnanti uno dei quali poi ascoltato come testimone, i due si sono scambiati pesanti effusioni. A un certo punto l’uomo avrebbe addirittura replicato alle rimostranze di un bagnante sostenendo che su quella spiaggia si possa fare Sesso. Al termine degli accertamenti gli ... Leggi su tpi

