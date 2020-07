Scudetto Juventus, Sarri a Bonucci: “Se avete vinto con me siete forti”. Il video ripreso a sua insaputa (Di lunedì 27 luglio 2020) La Juvenutus conquista il suo nono Scudetto consecutivo e nella festa del dopo partita, in spogliatoio, il contestato Maurizio Sarri si complimenta con i giocatori. In particolare è Leo Bonucci, durante una diretta social, a immortalare il momento in cui il mister si lascia andare a un auto ironico: “Se avete vinto con me siete forti”. L'articolo Scudetto Juventus, Sarri a Bonucci: “Se avete vinto con me siete forti”. Il video ripreso a sua insaputa proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Sport_Mediaset : +++ La #Juventus è campione d'Italia: con la vittoria sulla #Sampdoria vince lo Scudetto numero 9 di fila +++… - forumJuventus : Se ancora non l'aveste capito la Juventus è Campione d'Italia! ?? E' qui la festa per il 9° di fila! Join our Stron9… - SkySport : 9?? NOVE VOLTE JUVE ??? Le emozioni della stagione dei campioni ?? - Mediagol : #VIDEO #Juventus Campione d’Italia, Sarri non ci sta: “Scudetto scontato? Ora parlo io” - likepalms : RT @SkySport: 9?? NOVE VOLTE JUVE ??? Le emozioni della stagione dei campioni ?? -