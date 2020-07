Sarri supera Liedholm: suo il record di tecnico scudettato più vecchio (Di lunedì 27 luglio 2020) Non è stata la più bella squadra di Sarri - in termini di gioco - e non è stata la miglior Juventus, ma il nono scudetto bianconero consecutivo consacra comunque questa annata nei libri di storia del ... Leggi su gazzetta

La storia sono loro, nessuno si senta offeso: 9° scudetto consecutivo per la Juventus, 36° da mettere in bacheca, una monarchia assoluta che dura da un decennio, considerato che l’ultima anomalia nell ...

Serie A, Gravina: "Molto preoccupato per il prossimo campionato"

ROMA – La soddisfazione per essere riusciti ad assegnare il titolo 2019-2020 e ormai per aver portato a termine la stagione (mancano due turni in serie A, che chiuderà i battenti il 2 agosto) lascia s ...

