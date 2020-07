Romina Power l’unione perfetta solo con Albano : “Probabilmente non sarebbe mai successo” (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono trascorsi cinquant’anni da quanto Albano e Romina si sono giurati amore eterno, ma da quel momento in poi la loro unione è stata messa a dura prova in diverse occasioni. Adesso non sono più una coppia, ma per i fan è cambiato molto poco in tal senso… Forse i fan della coppia non riusciranno … L'articolo Romina Power l’unione perfetta solo con Albano : “Probabilmente non sarebbe mai successo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

radiosiciliarse : Al Bano, Romina Power - Raccogli l'attimo - QuotidianPost : Romina Power: “Se non avessi incontrato Albano probabilmente…” - Corriere : Romina Power e il matrimonio con Al Bano, 50 anni fa: «Non sono mai stata la sua spalla» - ElenaPower96 : RT @Corriere: Romina Power e il matrimonio con Al Bano, 50 anni fa: «Le nostre canzoni rimarranno in ... - sosbiglietti : Albano e Romina Power, una storia d'amore e musica -