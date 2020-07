Roccasecca, controlli a tappeto in stazione: allontanate due romene sospette (Di lunedì 27 luglio 2020) Nella giornata del 23 luglio, il personale della Polizia Ferroviaria di Cassino, durante i controlli effettuati nella stazione di Roccasecca ha individuato due giovani donne di origini romene gravate da numerosi precedenti penali, nonché diversi divieti di ritorno in vari comuni della regione accumulati per la loro inclinazione a delinquere. Le giovani, che anche in questo caso non sono riuscite a giustificare la loro presenza in stazione e nel territorio comunale, sono state allontanate con foglio di via obbligatorio per il comune di Roccasecca. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Controlli nelle stazioni del Lazio, 2 persone arrestate e 14 denunciate

Controlli della Polfer nelle stazioni del Lazio. Nell'ultimo mese 7.833 persone identificate, 2 persone arrestate, 14 denunciate in stato di libertà, 491 le pattuglie impegnate in stazione, 17 le cont ...

