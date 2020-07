Quando Matteo Salvini era curioso di vedere quelli di sinistra con i milioni nascosti in Svizzera (ma poi Fontana…) (Di lunedì 27 luglio 2020) In questo tweet del 2015 tornato improvvisamente d’attualità un Matteo Salvini d’annata si diceva “curioso di vedere quanti benpensanti e moralisti di sinistra saran beccati coi milioni nascosti in Svizzera“: il Capitano si riferiva alla cosiddetta Voluntary Disclosure, varata ufficialmente il 30 gennaio di quello stesso anno e che si rivolgeva a tutti i contribuenti che detengono attività e beni all’estero e hanno omesso di dichiararli al fisco, per sanare le relative violazioni dichiarative, ivi incluse quelle inerenti ai maggiori imponibili riferiti e non alle attività e ai beni anzidetti. Inutile dire che qualche anno dopo le parole del Capitano sembrano scarsamente profetiche, visto che ... Leggi su nextquotidiano

