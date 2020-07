Prove di dialogo tra Baghdad e Teheran (Di lunedì 27 luglio 2020) Il primo ministro iracheno e l’ayatollah Ali Khamenei hanno individuato un nemico contro cui fare fronte comune. Ma potrebbe non bastare per distendere i rapporti diplomatici nella regione. Leggi Leggi su internazionale

I rapporti con gli Stati Uniti sono stati il principale argomento di discussione durante la visita del primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi in Iran, il 21 luglio. Il leader supremo iraniano Ali ...

