Programmi TV di stasera, martedì 28 luglio 2020. Su Rai3 la seconda puntata di «Bodyguard» (Di martedì 28 luglio 2020) Bodyguard - Richard Madden e Keeley Hawes Rai1, ore 21.25: Sorelle (Replica) Fiction di Cinzia TH Torrini, del 2016, con Anna Valle, Loretta Goggi, Ana Caterina Morariu, Giorgio Marchesi, Alessio Vassallo, Irene Ferri. seconda puntata: Il corpo ritrovato nella gravina di Matera è quello di Elena. Le dinamiche non sono chiare, e l’ipotesi più plausibile sembra essere quella del suicidio. Chiara è ferma vuole andare fino in fondo a quanto accaduto alla sorella. Rai2, ore 21.45: Squadra Speciale Cobra 11 23×11 Tra la vita e la morte: Durante l’inseguimento di un sequestratore, avviene un incidente e Semir rimane ferito così gravemente che cade in coma. 23×12 Capolinea: Paul devono scortare il macchinista di un treno, che è ritenuto responsabile di un incidente ferroviario, ad ... Leggi su davidemaggio

