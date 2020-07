Monte di Procida: 15enne preso a sprangate per un posto auto (Di lunedì 27 luglio 2020) Monte di Procida. Mattia, disabile di 15 anni, parcheggia la sua auto in un posto riservato. Il proprietario lo prende a sprangate. Situazione a dir poco surreale nel Comune di Monte di Procida, con un ragazzo 15enne picchiato a sprangate da un uomo per un posto auto riservato ai disabili. L’episodio è accaduto lo scorso … Leggi su 2anews

MONTE DI PROCIDA – Il sindaco di Monte di Procida è in cerca del bis. In vista delle prossime elezioni amministrative mercoledì alle 19.30, ai Giardini di Dedalo a Cappella, si svolgerà il primo incon ...

Passeggeri senza mascherine sui traghetti affollati per Ischia: IL VIDEO

Sono immagini preoccupanti quelle che arrivano dai traghetti in partenza verso Ischia, dove durante il fine settimana risulta quasi impossibile tenere a bada il distanziamento sociale e l’utilizzo del ...

