Milano, 19enne ferito alla testa con un coccio di bottiglia (Di lunedì 27 luglio 2020) Milano, 27 luglio 2020 - Un ragazzo 19enne è stato ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli con una ferita al capo e un forte trauma cranico dopo essere stato colpito alla testa con una bottiglia di ... Leggi su ilgiorno

In otto contro uno. Con la forza del gruppo e una violenza inaudita. Un ragazzo di 19 anni, un giovane italiano, è stato aggredito e ferito nella notte tra sabato e domenica in piazza Sempione, pieno ...

