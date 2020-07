Matteo Salvini: “Pd e Iv si divertono ad Ischia mentre i migranti triplicano” (Di lunedì 27 luglio 2020) Parole dure quelle dell’ex Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, per i politici visti in barca al largo di Ischia, mentre la situazione italiana preoccupa migranti in arrivo in Italia (Fonte foto: Getty Images)Non vive di certo un momento positivo l’Italia, per quanto riguarda il fronte accoglienza migranti. Sbarchi triplicati, fughe dagli hotspot, la situazione dell’immigrazione non sembra essere governata al meglio in questo momento, per quanto riguarda il Paese. Tra chi scappa e fa perdere le proprie tracce tra l’altro, il rischio che qualcuno di incontrollato possa aver contratto il Coronavirus, con la possibilità di portarlo in giro. E a lamentarsi è stato Matteo Salvini: secondo lui, ... Leggi su chenews

