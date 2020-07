Mamma di 25 anni trovata morta assieme ai due figli gemelli in auto sul fondo di un lago: indaga la polizia (Di lunedì 27 luglio 2020) I corpi senza vita di una Mamma di 25 anni e dei suoi figli, due gemelli di 10 mesi, ritrovati nella loro auto sul fondo di un lago. È il giallo che le autorità di Augusta, in Georgia, Usa, stanno cercando di risolvere in queste ore, cercando indizi che possano aiutarli a ricostruire quanto successo a Shaquia Philpot e ai piccoli Caysen e Cassius Williams, come si legge sul Daily Mail. Ad allertare la polizia è stato venerdì scorso un pescatore che si trovava lungo la riva del lago e ha notato che sul fondo c’era la carcassa di un’auto. Una volta giunti sul posto, i vigili del fuoco si sono accorti che all’interno c’erano tre cadaveri, ... Leggi su ilfattoquotidiano

