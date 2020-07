L’ex guru del doping russo: “A Tokyo li dovrebbero squalificare tutti, non è cambiato niente” (Di lunedì 27 luglio 2020) A nessun atleta russo dovrebbe essere consentito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo posticipate l’anno prossimo. Parola dell’ex guru del doping russo pentito Grigory Rodchenkov. L’architetto del famigerato scandalo del doping di stato è stato intervistato alla BBC, e ha confermato il sospetto della comunità internazionale: la Russia non è mai cambiata, nonostante sia stata bandita da tutti i principali eventi sportivi per quattro anni a dicembre scorso, per manipolazione dei dati di laboratorio. L’Agenzia mondiale antidoping (la Wada) però ha stabilito che gli atleti russi che dimostrano di essere puliti potranno andare in Giappone sotto bandiera neutrale. Rodchenkov è l’ex capo ... Leggi su ilnapolista

