La libertà di un omosessuale va difesa (Di lunedì 27 luglio 2020) La cronaca racconta che due omosessuali che camminavano tenendosi per mano, sono stati picchiati da un gruppo di ragazzi. Altrove vengo a sapere che due ragazze riferiscono di non poter più girar da sole per strada perché vengono rincorse da maschi scalmanati e spesso volgari. Non mi sembra un gran momento quello che stiamo vivendo o, forse, episodi del genere ci sono sempre stati. A mio parere l'educazione non vuol dire “Si mamma, farò questo”, “Si papà, ci sono”, ma crescere pensando che la libertà di essere omosessuale va difesa e che una donna, sola o accompagnata, non va mai insultata. Leggi su liberoquotidiano

shiversletter : @Claudio38748087 @RebVelvet_ @lauraboldrini @babypumpkinpie Nessuno stai insultando la tua cristianità, sei liberis… - claudiomodesto1 : @AndreaRomano9 La sua risposta è il motivo xcui la legge #ZAN non deve essere approvata. Strumentalizzare l'orient… - CCKKI : RT @dantecorneli: @woland1964 Questi andrebbero educati insultandoli ogni volta che uno li incontra. Se insultare un omosessuale è 'libertà… - dantecorneli : @woland1964 Questi andrebbero educati insultandoli ogni volta che uno li incontra. Se insultare un omosessuale è 'l… - ifLoucouldffly : @nialltookme @ruinthistownn @matteosalvinimi ma vogliamo parlare del riscaldamento globale? una trovata dei media p… -

Ultime Notizie dalla rete : libertà omosessuale Fluid, né maschi né femmine: «Siamo i bambini dai desideri proibiti» Corriere della Sera