Inter-Napoli, spazio a Elmas e Allan. Gattuso non rischierà Manolas (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Napoli si prepara alla sfida contro il Barcellona dell’8 agosto: sarà fondamentale avere la squadra al meglio. E poiché qualcuno è apparso stanco, Gattuso corre ai ripari e mira al turnover contro l’Inter. Repubblica Napoli scrive che soprattutto a centrocampo cambierà qualcosa. “Il discorso riguarda soprattutto i centrocampisti. Il calo di Fabian e Zielinski ha consentito al Sassuolo di fare la voce grossa nella ripresa: i neroverdi hanno sfondato centralmente proprio perché la protezione della mediana è venuta a mancare. Entrambi, dunque, potrebbero riposare a San Siro. Un recupero fisico ma soprattutto mentale è necessario per averli al meglio in Catalogna, al momento sede confermata della partita nonostante l’esplosione di contagi di Covid ... Leggi su ilnapolista

