I Canova annunciano lo scioglimento con un post su Instagram: niente terzo album e tour (Di lunedì 27 luglio 2020) La storia dei Canova si interrompe quest'oggi. Gruppo musicale milanese attivo dal 2013 chiude i battenti e lo annuncia con un post su Instagram Visualizza questo post su Instagram ciao amici, sara? per tutti un brutto colpo ma abbiamo deciso di fermare qui i Canova e? stata una bellissima storia d'amore siamo cresciuti insieme passando anni meravigliosi, dai garage ai grandi palchi, dal nulla a tutto ed e? stato perfetto cosi? con tutto l'amore che ci avete dato in questi anni e? doveroso farvi sapere che un motivo vero e proprio non c'e?: ci vogliamo tanto bene, saremo fratelli per sempre, ma adesso c'e? bisogno di un cambiamento nelle nostre vite e? paradossale, ma sembra di leggere una delle biografie delle band che abbiamo

