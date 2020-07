Gravina: “C’è preoccupazione per la prossima stagione. L’attuale protocollo non può essere utilizzato” (Di lunedì 27 luglio 2020) Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato intervistato ai microfoni di di Gr Parlamento. Gravina ha espresso tutta la sua preoccupazione in vista della prossima stagione: “Le squadre dovranno cominciare tra non molto i raduni e la preparazione e siamo in grandissimo ritardo nella conoscenza delle nuove procedure da seguire . Non sappiamo questo stato d’emergenza per quanto tempo ancora sarà prorogato”. Il protocollo vigente non può essere attuato anche nella prossima stagione: “E’ inapplicabile d’ora in avanti. E’ impegnativo per le società e per gli stessi atleti – ha detto -. Questo protocollo ha dovuto tener conto ... Leggi su alfredopedulla

