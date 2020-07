Georgina Rodriguez in intimo sul letto: aspetta CR7 per festeggiare – Foto (Di lunedì 27 luglio 2020) Georgina Rodriguez attende il suo CR7 per festeggiare al meglio la vittoria dello scudetto: è in intimo e sul letto attende “il migliore dell’universo”. Una serata davvero felice per Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo che, come il suo CR7, ha festeggiato ieri il secondo scudetto consecutivo della sua Juventus. La bellezza iberica, al termine della gara, ha sfoggiato tutto il suo entusiasmo su Instagram: in intimo, distesa sul letto ed in compagnia dei suoi figli, ha voluto celebrare il campionissimo lusitano che da lì a breve sarebbe tornato a casa per fare festa insieme alla famiglia la vittoria del titolo. “L’unione fa la forza ... Leggi su bloglive

angiuoniluigi : RT @fanpage: #ScudettoJuve La reazione di Georgina - fanpage : #ScudettoJuve La reazione di Georgina - zazoomblog : Georgina Rodriguez: intimo sexy per festeggiare lo Scudetto della Juventus (FOTO) - #Georgina #Rodriguez: #intimo - jaimelvannister : Io ad ogni foto di Georgina Rodriguez: Quella donna è un'opera d'arte. - jaimelvannister : Scudetto vinto. Foto pazzesca di Georgina Rodriguez per festeggiare con noi. LE MIE VITTORIE PERSONALI. #STRON9ER -

Ultime Notizie dalla rete : Georgina Rodriguez «La più bella del mondo!», Cristiano Ronaldo commenta la foto in bikini di Georgina Rodriguez UrbanPost La Juve vince lo scudetto, Georgina Rodriguez scrive a Cristiano Ronaldo: “Il migliore dell’universo”

Domenica 26 luglio 2020 è una data che resterà negli annali della Juventus, vincitrice dello scudetto per il nono anno consecutivo. Un risultato eccezionale quello messo in atto dalla squadra allenata ...

Georgina Rodriguez in intimo per festeggiare Cristiano Ronaldo

La Juve vince il suo nono scudetto consecutivo e Georgina Rodriguez è al settimo cielo per il traguardo raggiunto da Cristiano Ronaldo e i compagni di squadra. "Non potremmo essere più orgogliosi di t ...

Domenica 26 luglio 2020 è una data che resterà negli annali della Juventus, vincitrice dello scudetto per il nono anno consecutivo. Un risultato eccezionale quello messo in atto dalla squadra allenata ...La Juve vince il suo nono scudetto consecutivo e Georgina Rodriguez è al settimo cielo per il traguardo raggiunto da Cristiano Ronaldo e i compagni di squadra. "Non potremmo essere più orgogliosi di t ...