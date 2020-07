Garmin torna a funzionare dopo l'attacco hacker (Di lunedì 27 luglio 2020) Il sistema per il monitoraggio e la condivisione di allenamenti sportivi bloccato a causa di un ransomware Leggi su repubblica

infoitscienza : Garmin torna online: ancora nessuna informazione sull'entità dei danni - infoitscienza : Garmin torna a funzionare dopo l'attacco hacker - GiaPettinelli : Garmin torna a funzionare dopo aver subito un attacco hacker - Software e App - ANSA - CyberSecHub0 : RT @NaperMedia: #Garmin torna a funzionare dopo aver subito un attacco #hacker. Cosa è successo e chi ha preso di mira l'azienda? Ecco gli… - NaperMedia : #Garmin torna a funzionare dopo aver subito un attacco #hacker. Cosa è successo e chi ha preso di mira l'azienda? E… -

Ultime Notizie dalla rete : Garmin torna

La compagnia statunitense Garmin, specializzata in prodotti commerciali e professionali basati sul Gps e in smartwatch per monitorare l'attività fisica, sta tornando operativa dopo il blocco iniziato ...Milioni di dispositivi fitness Garmin sono rimasti disconnessi dalla rete per un giorno intero dopo che i sistemi informatici della società di Kansas City sono stati presi in ostaggio da un attacco ra ...