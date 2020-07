Garmin, continuano i guai causati dall’attacco ransomware (Di lunedì 27 luglio 2020) Un vasto attacco informatico contro Garmin Connect sta causando rallentamenti e difficoltà nella sincronizzazione dei dispositivi. Mercoledì scorso, come riferito dai principali siti di tecnologia di tutto il mondo, l’azienda statunitense Garmin ha subìto un attacco da parte di hacker. Milioni di utenti hanno segnalato che i loro orologi da fitness compatibili con il servizio Garmin Connect avevano smesso di funzionare. La app, irraggiungibile per giorni, è una delle più scaricate e utilizzate da ciclisti, runner e sportivi. Serve a registrare i tragitti e molti altri dati relativi agli allenamenti. Gli esperti di attacchi informatici hanno spiegato che quello subìto da Garmin potrebbe essere un attacco di tipo ransomware. Si tratta, in ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Garmin continuano Garmin, continuano i guai causati dall’attacco ransomware BlogLive.it Garmin: segnali di ripresa dopo l'attacco ransomware

Garmin, marchio di rilievo quando si parla di dispositivi indossabili e smartwatch per sportivi, è stata costretta a interrompere i propri servizi a causa di un attacco ransomware la settimana scorsa.

Garmin, ancora down i servizi, ma l'azienda rassicura gli utenti: "dati al sicuro"

Continuano i problemi ai servizi Garmin. Il produttore di dispositivi indossabili è letteralmente ostaggio di un ransomware che ha costretto gli ingegneri a sospendere tutte le attività ed i servizi, ...

Garmin, marchio di rilievo quando si parla di dispositivi indossabili e smartwatch per sportivi, è stata costretta a interrompere i propri servizi a causa di un attacco ransomware la settimana scorsa.Continuano i problemi ai servizi Garmin. Il produttore di dispositivi indossabili è letteralmente ostaggio di un ransomware che ha costretto gli ingegneri a sospendere tutte le attività ed i servizi, ...