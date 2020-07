Eutanasia, Cappato e Welby assolti per la morte di Davide Trentini (Di lunedì 27 luglio 2020) Era attesa per oggi a Massa Carrara la sentenza per il processo a Marco Cappato e Mina Welby, imputati a per la morte di Davide Trentini, il 53enne malato di sclerosi multipla, deceduto il 13 aprile 2017 in Svizzera col suicidio assistito. Cappato e Welby, rispettivamente tesoriere e co-presidente dell’associazione Coscioni, erano accusati di aiuto al suicidio: il primo sostenne Trentini economicamente nella sua decisione, attraverso l’associazione Soccorso civile, la seconda accompagnando il 53enne in Svizzera. Entrambi sono stati assolti. La richiesta di condanna Come ha scritto lo stesso Marco Cappato su Facebook, il pm Marco Mansi aveva chiesto la condanna minima a 3 anni e 4 masi di carcere per i ... Leggi su open.online

