Don – Roma (Di martedì 28 luglio 2020) Don Via di San Francesco a Ripa, 103 – 00153 Roma Tel. 06/5811796 Sito Internet: www.donpizzafritta.comTipologia: friggitoria Prezzi: pizze fritte 5/5,50€, pizze napoletane al forno 4/8€, cuoppo 4€ Giorno di chiusura: Lunedì OFFERTAPosizionato nella zona di Trastevere meno battuta dai turisti questo locale si è fatto conoscere ed apprezzare per l’originale proposta della pizza fritta di tradizione partenopea. Da quest’anno però il menù si è allargato con l’aggiunta della pizza napoletana, cotta nel forno elettrico, e del cuoppo, il classico cartoccio di fritti misti. Nel corso delle nostre visite abbiamo provato diverse preparazioni, prime fra tutte la pizza fritta, sempre ben realizzata, asciutta e gustosa, come la Vesuvio con mozzarella di bufala, pomodoro San Marzano e basilico, e ... Leggi su secoloditalia

Don Minutella a Roma: le sue accuse contro la "falsa chiesa" Liberoquotidiano.it

Due appuntamenti davanti allo spettacolare scenario della miniera di Porto Flavia, nel Sulcis Iglesiente, dove mare e terra s’incontrano. Sono I Tramonti di Porto Flavia, quarta edizione della rassegn ...

L’ultima chance per don Silvano: cure e percorso terapeutico

E’ l’ultima chance per don Silvano Dematteis, l’ex parroco di Diano San Pietro e Borganzo sospeso a divinis dopo essere stato scoperto con dosi di cocaina un paio di settimane fa a Cervo, mentre girav ...

