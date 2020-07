Demoliti i vecchi vagoni dei treni merci fermi nella stazione di Tempio (Di lunedì 27 luglio 2020) , Visited 131 times, 133 visits today, Notizie Simili: Ladri nel museo di Arzachena: rubati dei reperti… La Gallura, i suoi comuni e le sue bellezze Sa die de Sa Sardigna, l'orgoglio e la tenacia del…... Leggi su galluraoggi

Ultime Notizie dalla rete : Demoliti vecchi

Gallura Oggi

A fine anni Ottanta, Copenaghen era una città in profonda crisi. Il tasso di disoccupazione era balzato al 17,5%, il quadruplo rispetto a oggi, le famiglie abbandonavano un’area urbana sempre più degr ...(ANSA) - CAGLIARI, 23 LUG - Addio vecchi silos del porto di Cagliari: aperta la gara per l'abbattimento di quelli che sono stati per decenni depositi di derrate appena scaricate in porto. L'importo di ...