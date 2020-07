Daydreamer Anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020: Can VS Sanem! (Di lunedì 27 luglio 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni settimanali delle Trame di Daydreamer - Le ali del sogno per le puntate in onda dal 27 al 31 luglio 2020. Ecco il Riassunto di cosa succederà nella Soap con Can Yaman... Leggi su comingsoon

MediasetPlay : Pronti ad una nuova settimana di #Daydreamer? Fan a raccolta: su Mediaset Play è tempo di anticipazioni! ?? - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Grandi litigi in arrivo! - zazoomblog : DayDreamer anticipazioni oggi: Can racconta il suo passato a Sanem - #DayDreamer #anticipazioni #oggi: - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Stavolta i suoi piani potrebbero non riuscire... - periodicodaily : Day Dreamer soap: anticipazioni lunedì 27 Luglio #daydreamer #27luglio #staseraintv -