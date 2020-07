Constantine: Keanu Reeves avrebbe dovuto incontrare Gesù (Di lunedì 27 luglio 2020) In una delle idee del film (o di un possibile seguito), è stato rivelato che Keanu Reeves, nei panni del detective Constantine, avrebbe dovuto incontrare Gesù Cristo. Le celebrazioni per i 15 anni di Constantine hanno spinto il produttore e lo stesso Keanu Reeves a rivelare una scena mai girata nel film del 2005: il detective che incontra Gesù. Potrebbe essere ripresa in un possibile seguito? In ua diretta online, tenutasi per il panel del Comic-Con@Hom, Keanu Reeves ha fatto quattro chiacchiere insieme al ​​produttore Akiva Goldsman e al regista Francis Lawrence riguardo a Constantine per commemorare il 15° anniversario del film. In questa ... Leggi su movieplayer

