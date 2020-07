Cocaina in tasca: fermato pusher 50enne (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – I carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Giuseppe Di Lorenzo, 50enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine. I militari – percorrendo via Montenuovo Licola Patria – hanno notato il 50enne che era a bordo del proprio scooter ed in sosta davanti a un centro scommesse. Lo hanno controllato e, perquisito, è stato trovato in possesso di 10 dosi di Cocaina pronte alla vendita. Durante la perquisizione, estesa anche a casa dell’uomo, sono state rinvenute e sequestrate altre 3 dosi della stessa sostanza e la somma di 130 euro provento del reato che erano nascoste all’interno dell’armadio della camera da letto. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti ... Leggi su anteprima24

Martedì sera gli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia impegnati in un servizio di polizia giudiziaria, hanno fermato due persone ritenute sospette in via Monti a Torino. Uno dei due, 34 anni, non ...

Torino, cocaina e una pistola rubata in casa: due arrestati

I poliziotti si sono insospettiti a causa dell'atteggiamento di uno dei due, fermato in via Monti per un normale controllo. Poi durante la perquisizione in casa sono state trovate la droga e la pistol ...

