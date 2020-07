Catania, i dubbi di Lucarelli: “Aspetto un cenno dalla società poi mi guardo attorno” (Di lunedì 27 luglio 2020) Cristiano Lucarelli, tecnico del Catania a fine stagione dopo l'uscita dai playoff della squadra etnea dichiarò che senza un progetto a vincere non sarebbe rimasto per non deludere i tifosi. A La Gazzetta dello Sport il mister 'capo popolo' parla del rapporto speciale con Catania e del suo futuro: "Inutile ribadire che mi lega un rapporto che va al di là di accordi e lavoro. C'è qualcosa in più che ha permesso al gruppo di affrontare e superare tante difficoltà. Ho aspettato un cenno della nuova società, logico che nelle prossime ora possa anche guardarmi attorno visto che fino a oggi non l'ho mai fatto". Sin qui i dubbi di Lucarelli che potrebbe andare ad allenare in Umbria: c'è la Ternana che gli fa la corte dopo aver dato il ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Catania dubbi Catania, i dubbi di Lucarelli: “Aspetto un cenno dalla società poi mi guardo attorno” ItaSportPress Giro d'Italia 2020, la Sicilia è la Grande Partenza: da Monreale all'Etna

Il Giro d’Italia 2020 sta prendendo una forma definitiva. Ed è una gran bella forma, dopo mesi di dubbi, paure e frenetico lavoro degli organizzatori di Rcs Sport per superare i problemi di sicurezza, ...

Dialetto: importanza e curiosità

VITTORIO POLITO - Secondo il prof. Salvatore Trovato, ordinario di Linguistica generale e Glottologia dell’Università di Catania, “Il dialetto ha un importante ruolo come scrigno che conserva storia, ...

